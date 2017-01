Home Rubato Adieu Georges Prêtre.

Am 4. Jänner des noch jungen Jahres ging uns ein ganz großer des Musiszierens voraus: Georges Prêtre. 2008 und 2010 dirigierte er das Neujahrskonzert der Wiener Philharmoniker. Eng verbunden war er mit den Wiener Symphonikern, deren Erster Gastdirigent er von 1986 bis 1991 war. Unvergessen seine letzten Konzerte im Oktober 2016 im Wiener Musikverein. Ursula Magnes erinnert in dieser Sendung auch an den vielseitigen Musiker Prof. Manfred Kautzky, der als Lehrender für Wiener Oboe an der Universität für Musik und darstellende Kunst einige Generationen an Wiener Oboistinnen und Oboisten ausbildete.

Fotocredit: Wiener Symphoniker