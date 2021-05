Home Rubato Adolf Loos in der Wienbibliothek im Rathaus.

Am 10. Dezember 2020 jährte sich zum 150. Mal der Geburtstag von Adolf Loos, der mit seinen architektonischen Werken untrennbar mit der Wiener Moderne verbunden ist und zu den Wegbereitern der internationalen modernen Architektur überhaupt zählt. Sein schriftstellerisches Schaffen ist der breiteren Öffentlichkeit jedoch kaum bekannt. Die aktuelle Ausstellung (zu sehen bis 20. Mai) in der Wienbibliothek im Rathaus stellt den schreibenden Adolf Loos in den Mittelpunkt. Er verfasste Texte über Kleidung, Kunstgewerbe, Tischsitten, Musik, Ausstellungen und vieles mehr. Marion Eigl hat mit Kurator Gerhard Muraurer über die gezeigten Exponate und den Lebensreformer Adolf Loos gesprochen.

© Wienbibliothek im Rathaus: Adolf Loos, aufgenommen von Emil Theis (Dessau), um 1930