Woche 16. bis 21. Mai 2022

Fünfte Osterwoche

In dieser Woche geht es vor allem um die Liebe. Das Wichtigste in Kürze: Einen echten Freund Jesu erkennt man daran, ob er ein liebender Mensch ist. Das inkludiert die Selbstliebe, die Freundes- und die Feindesliebe.

Gedanken zu den Textstellen des Johannesevangeliums macht sich in dieser Woche Adolf Valenta. Er ist Stadtpfarrer von Mödling und Leiter des Pfarrverbandes am Mödlingbach – dazu gehören die Pfarren Mödling St. Othmar, Mödling Herz Jesu und die Pfarre Wiener Neudorf. Außerdem ist er Psychotherapeut in systemischer Familientherapie.

Mo, 16. Mai 2022

„Wer meine Gebote hält, der ist es, der mich liebt.“

Johannesevangelium, 14,21-26

Di, 17. Mai 2022

„Frieden hinterlasse ich euch.“

Johannesevangelium, 14,27-31a

Mi, 18. Mai 2022

„Bleibt in mir, dann bleibe ich in euch.“

Johannesevangelium, 15, 1-8

Do, 19. Mai 2022

„Bleibt in meiner Liebe.“

Johannesevangelium, 15, 9-11

Fr, 20. Mai 2022

„Ich nenne euch Freunde.“

Johannesevangelium, 15, 12-17

Sa, 21. Mai 2022

„… darum hasst euch die Welt.“

Johannesevangelium, 15, 18-21

