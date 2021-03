Home Opernsalon Aus dem Archiv: KS Adrian Eröd.

Das schöne Wort wäre… KS Adrian Eröd wäre im März an der Wiener Staatsoper in Richard Strauss Ariadne auf Naxos sowie in Jules Massenets Manon Lescaut geplant gewesen. Die Opernrealität sieht aktuell in Wien anders aus. Es wird geprobt und gestreamt. Mehr ist bis dato nicht erlaubt. Aus diesem Anlass wieder ein Griff in das Archiv: am 18. November 2012 plauderte Musikchefin Ursula Magnes im Gustav Mahler-Saal der Wiener Staatsoper mit KS Adrian Eröd. Dei der Aufzeichnung der Veranstaltung war auch Vater Iván Erőd (1936-2019) anwesend. Eine Sendung der Freunde der Wiener Staatsoper.

Erstausstrahlung 20. Jänner 2013.

(c) Adrian Eröd in einer Produktion der Neuen Oper Wien