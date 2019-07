Home Rezensionen Adriana Lecouvreur.

Das erste Wochenende der heurigen Salzburger Festspiele ist auch schon wieder Geschichte. Der 93-jährige schwedische Dirigent Herbert Blomstedt ist ab sofort Ehrenmitglied der Wiener Philharmoniker, Regisseur Peter Sellars machte nach seiner Eröffnungsrede zur und über die Klimakrise, diese in Wolfgang Amadé Mozarts Münchner Lieblingsoper „Idomeneo“ auch mit Teodor Currentzis am Pult des Freiburger Barockorchesters nicht wirklich schlüssig. Blieb es also Anna Netrebko vorbehalten mit vielen, vielen Swarovski-Kristallen und mit ihrer famosen Stimme zu glänzen. Musikchefin Ursula Magnes berichtet aus Salzburg über die konzertante Aufführung der Oper „Adriana Lecouvreur“ von Francesco Cilea mit Anna Netrebko in der Titelpartie.

(c) Salzburger Festspiele/Marco Borrelli