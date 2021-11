Advent 2021 – 12. Dezember

© Hermagoras Verlag

Claudia Felder-Fallmann, Barbara Hanfstingl

RESILIENZ

Praxisbuch zur Stärkung der seelischen Widerstandskraft

Unser (Arbeits-) Leben ist neben den vielen schönen Aspekten geprägt von großen Herausforderungen, ständigen Veränderungen, hohem Arbeitspensum, Leistungsdruck und Misserfolgen. Ständig wird uns hohe Flexibilität abverlangt. Haben Sie sich schon einmal gefragt, warum manche Menschen am Rande oder gar in der Überforderung stehen und andere wiederum mit denselben Belastungen scheinbar locker umgehen? In uns stecken Kräfte, die es uns ermöglichen, Krisen und Rückschläge leichter zu überstehen und gestärkt aus ihnen hervorzugehen. Diese Fähigkeit nennte man Resilienz.

152 Seiten, gebunden, 15 x 22 cm, ISBN 978-3-7086-1188-4

