Advent 2021 – 13. Dezember

Die MALTESER Kinderhilfe im Hilde Umdasch Haus in Amstetten betreut Kinder und Jugendliche mit teils multiplen lebensverkürzenden Erkrankungen. Lebensqualität und Lebensfreude in familiärer Atmosphäre zu schaffen, das ist das Ziel, bei gleichzeitiger professioneller und individueller Pflege, Betreuung, Therapie und Förderung. Zusätzlich wird auch eine Entlastungspflege für Eltern, die zu Hause pflegen, angeboten. Urlaub gemeinsam mit dem Kind oder auch mit den Geschwisterkindern im Hilde Umdasch Haus, bzw. das Kind gut betreut der Obhut der MALTESER Kinderhilfe für den entsprechenden Zeitraum überlassen. Im Zentrum steht immer das jeweilige Kind, seine Bedürfnisse, Wünsche und Anforderungen, um die Therapien und Förderprogramme so individuell gestalten zu können, sind wir auf ihre Unterstützung angewiesen.

