Advent 2021 – 17. Dezember

Raoul Biltgen ist Psychotherapeut und Teil des Teams

Die Männerberatung unterstützt Männer in verschiedenen Lebenslagen. Bei Scheidung, Beziehungsproblemen oder Zwist mit der Vaterschaft sind die Berater da. Gewaltprävention wird in verschiedenen Trainings angeboten. Durch die Arbeit mit Männern, die sexuelle Übergriffe an Minderjährigen begangen haben, wird ein aktiver Beitrag zum Opferschutz geleistet. Männer, die pädophile Neigungen verspüren, können sich anonym beraten lassen, um nicht zu Tätern zu werden. Opfer von Gewalt erfahren Beratung, Beistand und Begleitung. Ein umfassendes Angebot.

