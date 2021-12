Advent 2021 – 18. Dezember

© Jork Weismann © Jork Weismann

macht doppelt Sinn: Zum einen unterstützt man als Schenkender ein sinnvolles Projekt aus dem In- oder Ausland und zum anderen hilft man Menschen, sich wieder am ersten Arbeitsmarkt zu integrieren. Denn die geschenkte Ziege in Äthiopien wird zwar nicht von hier aus nach Afrika gesendet, das entsprechende Info-Billet an den Beschenkten in Österreich allerdings schon. Und das übernehmen Menschen, denen so der erste Schritt zurück ins Arbeitsleben möglich gemacht wird.

Und so funktioniert’s: Sie entscheiden sich dafür, in diesem Jahr all denen aus ihrem Bekanntenkreis, die „eh schon alles haben“, mal „was mit Sinn“ zu schenken. Dazu wählen Sie ein Projekt aus, das Sie mit einer Spende unterstützen möchten. Der von Ihnen Beschenkte bekommt ein Billet mit Informationen dazu. Gemeinsam können Sie sich dann darüber freuen, dass zum Beispiel ein afrikanisches Kind mit Ihren 10 Euro ein Monat lang ein nahrhaftes Mittagessen bekommt. Oder Sie schnüren ein Hilfspaket für einen Flüchtling oder pflanzen einen Obstbaum.

Macht Sinn, oder?

Und hier geht’s zu den Geschenkmöglichkeiten: shop.caritas.at