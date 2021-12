Advent 2021 – 20. Dezember

© Adrian Rigele

Theater im Park 2022 –

„Luftig, lustig, schön und sicher“

Von Mai bis September 2022 wird unsere Bühne wieder den unterschiedlichsten Kunstformen Freiraum geben und der herrliche Privatgarten der Fürstlich Schwarzenberg’schen Familienstiftung, dem kulturinteressierten Publikum offenstehen.

Highlights sind zwei neue Komödien von und mit Michael Niavarani. Für weitere Kabarett-Höhepunkte werden unter anderem Klaus Eckel, Salzburger Stier-Preisträger Omar Sarsam, Gernot Kulis, Alex Kristan, Lydia Prenner-Kasper, Lisa Eckhart, Thomas Stipsits, Stermann & Grissemann oder die Science Busters sorgen.

Musik unter den Platanen zählt zu den schönsten Momenten, die man im THEATER IM PARK erleben kann. Künstler*innen wie Ursula Strauss, Ernst Molden, Der Nino aus Wien, Willi Resetarits, Roland Neuwirth, 5/8erl in Ehr’n oder Günther Groissböck & die Philharmonia Schrammeln beweisen dies auf einzigartige und zudem urwienerische Art und Weise. Die Ohren spitzen wird das Publikum aber auch bei Simone Kopmajer & Viktor Gernot mit „Jazz on a Summer’s day“, den Wiener Sängerknaben, Philharmonix oder den 4 Voices of Musical. Und ein absoluter Höhepunkt: Die Konzerte von Jonas Kaufmann & Helmut Deutsch!

Informationen zum Ticketkauf: theaterimpark.at