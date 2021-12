Home Rubato Advent Quiz.

Leise rieselt der Schnee…wussten Sie, dass dieses Lied von einem Pfarrer geschrieben wurde? So wie etliche andere Advent- und Weihnachtslieder auch! Für einige der bekanntesten Melodien für diese Jahreszeit haben sich Männer und Frauen der Kirche etwas einfallen lassen, das eine nachhaltige Wirkung zeigt. Genießen Sie in dieser Stunde populäre Lieder sowie geistliche Werke: J.S. Bachs Weihnachtsoratorium gibt es demnächst im Musikverein zu erleben, G.F. Händels Messiah im Theater an der Wien. Und testen Sie ihr Wissen im Adventquiz!