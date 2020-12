Home Live Adventliche Gebetsfeier „Hoffnung in der Krise“

Nach dem überaus positiven Echo des letztjährigen Dritten Parlamentarischen Gebetsfrühstücks laden Nationalratspräsident Wolfgang Sobotka und Bundesratspräsidentin Andrea Eder-Gitschthaler mit dem Parlamentarischen Komitee in diesem Jahr unter dem Titel „Hoffnung in der Krise“ zur gemeinsamen adventlichen Gebetsfeier. „Gerade in Zeiten der Krise kann religiöser Glaube für viele Menschen als Orientierungs- und Kraftquelle dienen. Das gemeinsame Gebet bedeutet für mich die Gelegenheit, auch in herausfordernden Zeiten den Blick für das Wesentliche nicht zu verlieren“, so der Nationalratspräsident.

radio klassik Stephansdom überträgt die Feier live.

Impulse kommen von der Landeshauptfrau a.D. und Vorsitzenden der Opferschutzkommission Waltraud Klasnic sowie dem Jugendleiter der Erzdiözese Salzburg und Gründer der Loretto-Gemeinschaft Georg Mayr-Melnhof. Gebete sprechen Kardinal Christoph Schönborn, der evangelische Bischof Michael Chalupka, der jüdische Oberrabbiner Jaron Engelmayer, der serbisch-orthodoxe Bischof Andrej Cilerdzic, der koptisch-orthodoxe Bischof Anba Gabriel, der griechisch-orthodoxe Metropolit Arsenios Kardamakis, der Generalvikar der Katholischen Ostkirchen in Österreich, Yuriy Kolasa, sowie Vertreter der parlamentarischen Fraktionen.

Die adventliche Gebetsfeier wird auch als Video-Livestream auf www.parlament.gv.at/MEDIA übertragen.