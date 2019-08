Home Hörerreisen Adventliches Slowenien

radio klassik Hörerreise Adventzeit in Slowenien von 5. bis 8. Dezember.

Weihnachtliche Atmosphäre von den Alpen bis zur Küste.

Erleben Sie die festliche Atmosphäre der Vorweihnachtszeit in märchenhaft geschmückten Städten, von den Alpen, über den Karst, bis an die Küste Sloweniens. Das kleine überschaubare Land ist vielseitig wie kaum ein anderes und das kommt besonders im Advent zum Ausdruck. Von der slowenischen Hauptstadt, deren kunstvolle Weihnachtsbeleuchtung sich im Fluss Ljubljanica spiegelt, über Ptuj, der ältesten Stadt des Landes, geht es auch in die Küstenstadt Piran, die mit ihrem ganz speziellen weihnachtlichen Flair besticht. Wer in der Adventzeit am See von Bled spazieren geht, kann vielleicht ein leises Läuten aus der Tiefe hören. Die Glocke, die hier einer Legende nach versunken ist, ertönt nur in klaren Winternächten. Ein magisches unterirdisches Advent-Erlebnis verspricht die Adelsberger Grotte, in der jahrtausendealte Tropfsteinskulpturen in weihnachtlichem Licht erstrahlen.

Reiseprogramm:

1. Tag:

Wien – Ptuj

älteste Stadt Sloweniens, Altstadt, Schloss mit Kunst- und Instrumentensammlungen, Waffensammlung und Kollektion traditioneller Faschingsmasken, Besuch des größten Weinkellers, Weinverkostung.

Ljubljana

2. Tag:

Ljubljana

Stadtbesichtigung mit Schwerpunkt Jože Plečnik – Altstadt, Drei Brücken, Krizanke, Plečnik-Haus, Franziskanerkirche, Kathedrale St. Nikolaus, Gelegenheit zum Bummel über den Weihnachtsmarkt entlang dem Fluss Ljubljanica in festlicher Atmosphäre; die extravagante Weihnachtsbeleuchtung steht jedes Jahr unter einem speziellen Thema.

19:30 „Hoffmanns Erzählungen“ von J. Offenbach im Nationaltheater Ljubljana

3. Tag:

Ausflug nach Postojna

Führung durch die Adelsberger Grotte, ein großer Weihnachtsbaum, Lichteffekte und Musikuntermalung im berühmten Konzertsaal sorgen für adventliche Stimmung.

Piran

malerische Altstadt mit venezianischem Hauptplatz.

Portoroz

Adventmarkt im Park des Hotels Kempinski.

Ljubljana

4. Tag:

Radovljica

mittelalterlicher Stadtkern, Imkerei und Schokoladenstadt.

Bled

idyllisch am Rande des Nationalparks Triglav am gleichnamigen See gelegen, Gelegenheit zum Mittagessen.

Rückfahrt nach Wien

Leistungen:

Busfahrt lt. Programm

Unterbringung im ***Cityhotel Ljubljana

3 x Nächtigung/Frühstücksbuffet

Eintritt in die Höhle von Postojna inkl. 3-gäng. Mittagsmenü

Stadtführung Laibach

Weinverkostung

Reiseleitung

Elite Leistungspaket

Preise:

Arrangement im DZ € 497,00

Einbettzimmerzuschlag € 118,00

Opernkarte Kat. 1 € 49,00

Weitere Informationen und Buchung:

Elite Tours 01-513 22 25

www.elitetours.at