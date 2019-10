Fine Dining in einem mehrfach prämierten Spitzenrestaurant im 6. Wiener Gemeindebezirk: in Fabian Günzels Ænd , lautsprachlich für das englische „und“, ist der Name Konzept. So dient die offene Küche als verbindendes Element zwischen Gast und Gastgeber und auch im Menü werden jeweils 2 Komponenten zu einem Geschmackserlebnis verbunden. Das Restaurant besticht dabei mit moderner, kreativer Küche, die wie auch die Inneneinrichtung des Lokals auf das Wesentliche reduziert ist.

Restaurant [ænd]

Mollardgasse 76

1060 Wien

www.aend.at