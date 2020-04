Nach den Epidemien in Österreich und ihren Auswirkungen in der Musikgeschichte, widmet sich Archivdirektor Otto Biba in der Mai-Ausgabe seiner Geschichten aus dem Archiv dem umfassenden Thema Ärzte und Musik. Die aktuellen Sendungen von Otto Biba können Sie jederzeit auf der Homepage des Wiener Musikvereins nachhören.

In der nächsten Sendung am geht es um Angst, Unglück und Katastrophen in der Musik.

Vorschau auf den Sommer – Nun klingen sie wieder

Archivdirektor Otto Biba und Christoph Wellner präsentieren Mitschnitte von Konzerten auf historischen Instrumenten aus dem Wiener Musikverein.

Mit Pauken und Trompeten. 04.07., 17.00 Uhr (Da Capo 06.07., 21.00 Uhr)

Konzertmitschnitt vom 30. November 2019

Konzertmitschnitt vom 18. Dezember 2019

Konzertmitschnitt vom 18. Jänner 2020

Mitschnitt des Klavierabends von Stefania Neonato vom 5. März 2020