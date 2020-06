Der Beethoven-Biograph Ludwig Nohl hatte das Glück, noch direkte Zeitgenossen Beethovens sprechen zu können. Eine Dame namens Johanna Elisabeth Bernhard, geb. von Kiesow (1784-1868), die 1794 ihren Klavierlehrern Nannette Stein und Andreas Streicher nach Wien gefolgt war, erinnerte sich etwa an den jungen Beethoven und dessen ungewöhnliches Auftreten in der Gesellschaft in seinen frühen Wiener Jahren.

Stimmen: Michaela Krauss-Boneau, Julia Hammerl