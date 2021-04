Home Rubato Affinità im Achten und anderswo.

Venice and beyond – das ist der Titel der aktuellen CD des Originalklangensembles Affinità. Vivaldi und seine Zeitgenossen stehen im Mittelpunkt des CD-Programmes mit Werken für Blasinstrumente und Basso continuo Besetzung. Im Gespräch mit Michael Gmasz erzählt die Oboistin und Ensembleleiterin Elisabeth Baumer, wie es zur Programmzusammenstellung gekommen ist, wie sehr man als „historisch informierte“ Musikerin auch Musikwissenschafterin sein muss, wie sich ihre Konzertreihe Affinità im Achten über die Jahre entwickelt hat und was nach dem muskalischen Abstecher nach Venedig auf dem Programm steht.