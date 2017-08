Home Perspektiven „Afrika auf unsere Augenhöhe bringen“.

Günter Mayer leitet die Don Bosco Mission Austria. Der Ordensbruder der Salesianer Don Boscos war beinahe zwanzig Jahre am afrikanischen Kontinent im Einsatz. Der Experte für Entwicklung schildert im Gespräch mit Stefan Hauser, was es benötigt um partnerschaftlich mit den Menschen in Afrika umzugehen.