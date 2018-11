Home Rubato Agnes Palmisano

Am 29. November wird im Wiener Musikverein das neue Album von Agnes Palmisano vorgestellt. Noch am Vormittag kommt die Wiener(-Lied)-Sängerin zu Christoph Wellner ins Rubato-Studio und gibt Einblicke in ihr neues Werk, lässt sich quasi „In mein Heazz“ schauen!

(c) Julia Grandegger