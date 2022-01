Von Aho Shemunkasho.

2. Woche im Jahreskreis – Weltgebetswoche für die Einheit der Christen

17. bis 22. Jänner 2022

Diese Woche beginnt mit dem „Tag des Judentums“ (17.1.), der der Vorbereitungstag für die „Weltgebetswoche für die Einheit der Christen ist“ (18.-25.1.) Aus diesem Grund sprechen wir mit einem Theologen aus der syrisch-orthodoxen Kirche. Es ist jene christliche Tradition, die die Aramäische Sprache bewahrt hat, jene Sprache, die Jesus und seine Zeitgenossen gesprochen haben.

Aho Shemunkasho ist Privatdozent an der Paris Lodron Universität Salzburg und zuständig für den Fachbereich Geschichte und Theologie des syrischen Christentums. Er leitet seit 2014 den neuen Universitätslehrgangs „Master of Arts in Syriac Theology“. Aho Shemunkasho ist in einem syrisch-christlichen Dorf im Tur Abdin (Südosttürkei) aufgewachsen und hat in Deutschland und Oxford studiert.

Montag, 17. Jänner

(Hl. Antonius, Mönchsvater in Ägypten und Tag des Judentums)

Vom Sinn des Fastens

(Markusevangelium 2, 18-22)