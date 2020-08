Home Aktuell Beethoven am Aichergut.

Das Aichergut ist eine umgebaute Scheune einer ehemaligen Keramikwerkstätte, gelegen in Seewalchen am Attersee. Ein kreativer Ort, der Bariton Wolfgang Holzmair zu einem kleinen Festival „Beethoven am Aichergut“ animiert hat. Am Donnerstag findet das erste von insgesamt 5 Konzerten statt – ein verlängertes Beethoven Wochenende. Ursula Magnes hat mit Wolfgang Holzmair über das musikalische Vorhaben gesprochen.

(c) Benjamin Ealovega