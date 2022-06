Home Rubato Aionigma / Haydn-Tage / Zurbrügg / Al Di Meola

Ein buntes Rubato von Chefredakteur Christoph Wellner: Die Musiker Bernhard Mikuskovics und Gerhard Kowarz verbinden die sphärischen Klangwelten des Obertongesanges und obertonreicher Instrumente mit Elementen alteuropäischer, indoeuropäischer und zentralasiatischer Musikformen. Daraus entsteht eine einzigartige Musik, die sich in den scheinbar so unterschiedlichen Genres der Klassik, Alten Musik, Gregorianik, Volksmusik, Weltmusik und des New Age bewegt. Sie präsentieren ihr Album Aionigma live im Rubato-Studio.

Bereits zum 18. Mal finden die Haydn-Tage in Schloss Rohrau statt. Veranstalter Christoph Angerer gibt einen Überblick.

Die Schweizer Wahlwienerin Christina Zurbrügg ist Schauspielerin, Autorin, Sprecherin und Sängerin. Vor kurzem hat sie ein neues Album herausgebracht – The Heart Is An Eternal Wanderer.

Für viele Musikfans ist Friday Night In San Francisco des Gitarren-Trios Al Di Meola, John McLaughlin und Paco De Lucia eines der wichtigsten Alben überhaupt. Zur Überraschung und zum Erstaunen von vielen Musikliebhabern erscheint am 1. Juli 2022 ein Mitschnitt vom „Tag danach“ – es wird also in Kürze ein Saturday Night In San Francisco geben. Al Di Meola erklärt im Interview, wie es dazu gekommen ist. Und: es gibt eine exklusive Vorab-Premiere von Splendido Sundance.