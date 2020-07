Home News Aktionstag: MIVA Austria- Christophorus-Aktion 2020.

Die MIVA Austria (Missions-Verkehrs-Arbeitsgemeinschaft) ist ein Hilfswerk der katholischen Kirche. Ihre Aufgabe ist es, für junge Kirchen und Projekte der Entwicklungszusammenarbeit Fahrzeuge zu beschaffen. radio klassik Stephansdom stellt einen Sendetag in den Dienst der Aufgabe der MIVA. Am Freitag, 24. Juli 2020 im Zeitraum von 8 bis 18 Uhr erfahren Sie im Programm immer wieder viel Wissenswertes über die Tätigkeit der MIVA.

Mehrere hundert Kilometer von einem Dorf ins andere, unbefestigte und schlechte Straßen sowie tiefer Boden in der Regenzeit – die Bedingungen in vielen Teilen Afrikas sowie Südamerikas sind alles andere als leicht und eine tägliche Herausforderung.

Ein MIVA-Fahrzeug ist eine große Hilfe. Sei es für die Seelsorge, um den Menschen in entlegensten Gebieten nahe zu sein, als Schulbus, als Transportmittel für Lebensmittel, Medikamente und Baumaterialien. Oder als fahrende Ambulanz, um Kranke oder Verletzte rasch in die Spitäler zu transportieren. Ein MIVA-Fahrzeug erfüllt viele unterschiedliche Aufgaben, die Mission ist aber immer die gleiche: den Menschen helfen!

Gerade heuer, im Schatten der weltweiten Corona-Pandemie, rückt die Wichtigkeit der Mobilität – und somit die Aufgabe der MIVA – einmal mehr in den Mittelpunkt. Fahrzeuge mit medizinischer Ausrüstung sind gerade jetzt unabdingbar um Menschen helfen zu können.

radio klassik Stephansdom stellt am Freitag, 24. Juli 2020 sein Programm von 8 bis 18 Uhr in den Dienst der Aufgabe der MIVA. Stefan Hauser hat das Christophorushaus in Stadl Paura besucht und zahlreiche Interviews zur Tätigkeit der MIVA geführt. Anlass ist der „Christophorus“-Sonntag am 26. Juli 2020.Die MIVA lebt von Spenden. Jeder Beitrag hilft und kommt dort an wo Hilfe am dringensten benötigt wird. Bei der größten MIVA-Spendensammlung, der Christophorusaktion im Juli, werden vor allem AutofahrerInnen ersucht „Einen ZehntelCent pro unfallfreiem Kilometer für ein MIVA-Auto“ zu geben. Der Dank für unfallfreies Fahren lässt sich somit mit internationaler Solidarität verbinden.

