Am 26. März dieses Jahres feierte Alan Silvestri seinen 70. Geburtstag. Der geborene New Yorker interessierte sich eigemtlich für den Jazz. Eine frühe Liebe. Der Zufall brachte ihn zur Filmmusik und seine langjährige kreative Partnerschaft mit dem Regisseur Robert Zemeckis bescherte ihm eine erfolgreiche Hollywood-Karriere, die uns Zuseherinnen und Zuseher einerseits zurück in die Zukunft katapultierte und andererseits mit Forrest Gump die Geschichte Amerikas nachspüren ließ. radio klassik Stephansdom Filmmusikexperte Gerald C. Stocker entführt seine Hörerinnen und Hörer in der aktuellen Sendung in das filmmusikalische Schaffen von Alan Silvestri, der 2011 im Wiener Konzerthaus im Rahmen von Hollywood in Vienna mit dem „Max Steiner Award“ ausgezeichnet wurde.

(c) Hollywood in Vienna