Am 10. April musizierte das Alban Berg Ensemble Wien das dritte Zyklus-Konzert der laufenden Saison im Brahms-Saal des Wiener Musikvereins. Am Programm standen zwei bezaubernde Jugendwerke: Erich Wolfgang Korngolds Suite für zwei Violinen, Violoncello und Klavier für die linke Hand, in Auftrag gegeben von Paul Wittgenstein, und das Sextett op. 110, posthum veröffentlicht, des 15-jährigen Felix Mendelssohn-Bartholdy. Ursula Magnes lässt den Abend Revue passieren.

