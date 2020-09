OnAir-Führung: „Albertina modern“.

Die „Albertina modern“ wurde erst im März als zweiter Standort der Wiener Albertina eröffnet. Mit über 60.000 Werken leistet das Museum einen wichtigen Beitrag für die Kunst der Gegenwart. Durch die Sendung führt Generaldirektor Klaus Albrecht Schröder.

Die Eröffnungsausstellung „The Beginning“ zeigt die österreichische Kunst in den entscheidenden Jahrzehnten nach 1945. Sie bietet erstmals einen umfassenden Überblick einer der innovativsten Epochen heimischer Kunstgeschichte und präsentiert die bedeutendsten Positionen an der Schwelle zur Postmoderne:

Vom Wiener Phantastischen Realismus über die frühe Abstraktion, den Wiener Aktionismus, die kinetische und konkrete Kunst sowie die österreichische Spielvariante der Popart bis zu dem für Wien so kennzeichnenden gesellschaftskritischen Realismus.

Die Kunst nach 1945 wurde in Österreich bis in die 1970er-Jahre hinein als „entartet“ bezeichnet. Sie wurde kriminalisiert und verdrängt: Nicht zuletzt im Wiener Künstlerhaus, in dem durch die verschiedenen Präsidenten seit den frühen 1930er-Jahren der Ungeist des Nationalsozialismus herrschte, der einen reaktionären Kunstbegriff offiziell vertreten und auch verwirklichen konnte.

Mit der „Albertina modern“ eröffnete im Künstlerhaus am Karlsplatz die neue Dependance der Albertina. Möglich geworden ist diese durch eine Kooperation mit der Familienstiftung von Hans Peter Haselsteiner, die nicht nur für die Renovierung des Hauses verantwortlich zeichnet, sondern auch 60 Prozent der Sammlung Essl besitzt. 40 Prozent der Sammlung befinden sich im Besitz der Albertina.

© Bild Außenansicht & Hallenansicht / Rupert Steiner

© Bild Klaus Albrecht Schröder / Albertina Wien