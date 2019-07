Interpret: Minas Gerais Philharmonic Orchestra, Fabio Mechetti

Label: Naxos

EAN: 747313406777

Wenn wir über romantische Orchestermusik sprechen, sind es vorwiegend die Europäischen Komponisten, die uns in den Sinn kommen – von Schumann über Brahms, bis Debussy und Ravel, von Smetana über Dvořák, bis Tschaikowsky und Rachmaninoff uvm. Dass es auch in der vermeintlichen „neuen Welt“ so manchen Meister gegeben hat, vergessen wir dabei nur allzu gerne. Das Brasilianische Minas Gerais Philharmonic Orchestra sorgt nun für eine spannende Neuentdeckung.

Alberto Nepomuceno zählt zu den bedeutendsten Brasilianischen Komponisten der zweiten Hälfte des 19. Jahrhunderts und gilt als einer der Begründer einer eigenständigen Brasilianischen Kunstmusik. Angeregt von Edvard Grieg hat er sich mit den Traditionen seiner Heimat auseinandergesetzt und diese in seine eigenen Kompositionen einfließen lassen. Ganz im Sinne der Nationalen Schulen, die mit Grieg, Dvořák, Chopin, Sibelius, Bartók etc. in Europa ihre jeweiligen Ausprägungen gefunden haben. Einen Querschnitt der Orchestermusik Nepomucenos präsentiert nun das Minas Gerais Philharmonic Orchestra unter Fabio Mechetti.

2008 hat der Brasilianische Dirigent Fabio Mechetti in der Metropole Belo Horizonte das Orchestra Philharmonica de Minas Gerais ins Leben gerufen um einerseits für die dortige Bevölkerung ein Angebot an „klassischen“ Konzerten zu bieten, um andererseits jedoch auch international mit seinem Orchester auf die Tradition Brasilianischer Kunstmusik aufmerksam zu machen. Während die großangelegte Symphonie von Alberto Nepomuceno in g-Moll auf unserer CD Empfehlung noch vorwiegend Züge und Einflüsse europäischer Symphonik dieser Zeit aufweist, entführen uns schon die ersten Klänge des Präludiums zu O Garatuja rhythmisch und klanglich in Welt der traditionellen Maxixe und Lundu. Die Brasilianische Suite nimmt uns schließlich mit auf eine Reise quer durch Nepomucenos Heimatland. Von folkloristischen Themen aus Amazonien über Melodien, angelehnt an die Musik Nordwestbrasiliens, bis zum Batuque, einem Tanz, afrikanischen Ursprungs, der über die Sklaverei seinen Weg nach Brasilien gefunden hat. Wirklich mitreißend! (mg)