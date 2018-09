Home Rubato Alcina an der Wien.

Das Epos Orlando Furioso vertonte Georg Friedrich Händel für das Londoner Opernpublikum in Covent Garden. Die Geschichte rund um die verführerische Hexe Alcina und ihre Liebe zu Ruggiero, wie der Ritter in der Oper heisst, weist zahlreiche Hitmelodien auf: am bekanntesten ist wohl seine Arie „Verdi prati“. Aber auch Morgana, die Hexen-Schwester von Alcina, hat einen Ohrwurm fürs Publikum, das schwungvolle „Tornami a vagheggiar„. Die Morgana der aktuellen Produktion im Theater an der Wien, die am 15. September ihre Premiere feierte, kommt live zu Gast ins Studio: Mirella Hagen!