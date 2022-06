Am Montag, den 20. Juni, findet im Raimund Theater der Abend We Are Musical – The Next Generation statt. Bereits zum vierten Mal stellt die Kooperation der MUK mit den Vereinigten Bühnen Wien (VBW) den aktuellen Abschlussjahrgang Musikalisches Unterhaltungstheater in den Mittelpunkt. Die jungen Künstler*innen präsentieren Highlights aus ihren Bachelor-Shows, treten aber auch gemeinsam mit allen anderen Studierenden des Studiengangs in verschiedenen Ensemblenummern auf. Marion Eigl spricht mit der Studiengangsleiterin Alex Riener über die Veranstaltung, ihren bisherigen Weg und das Vermitteln zwischen den einzelnen Genres.

