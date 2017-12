Home Lebenswege Alexander Pointner.

Alexander Pointner trainierte zehn Jahre als Cheftrainer die österreichischen Skispringer. Zahlreiche Goldmedaillen, siebmal in Serie der Sieg bei der Vierschanzentournee beweisen seine erfolgreiche Arbeit. In den Lebenswegen auf radio klassik Stephansdom spricht über seinen Werdegang und was die Faszination Skispringen ausmacht. Eine Sendung von Stefan Hauser.

Pointners Familie hat einen schweren Schickssalsschlag zu bewältigen. Tochter Nina nahm sich das Leben. Über die schwierige Zeit während und nach dem Verlust der Tochter schrieb Alexander Pointner gemeinsam mit seiner Frau Angela ein Buch mit dem Titel „Mut zur Klarheit“. Mehr dazu finden sie in der aktuellen Ausgabe der Zeitung der Erzdiözese Wien „Der Sonntag“.