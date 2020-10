Alexander Zemlinsky, Walter Rabl.

Interpret: Christoph Zimper, Kristina Suklar, Florian Eggner, Peter Ovtcharov

Label: Gramola

EAN: 9003643992283

Schon in früheren Zeiten war es üblich, jüngeren Künstlerinnen und Künstlern über Wettbewerbe eine Hilfestellung für ihre Karrieren zu geben. So auch 1896, als in Wien ein Kompositionswettbewerb für Kammermusik ausgeschrieben war. Unter den damaligen Preisträgern – Alexander Zemlinsky und Walter Rabl. Deren Wettbewerbsbeiträge gibt es nun auf unserer CD der Woche zu hören.

„Kammermusikstücke, bei denen mindestens ein Blasinstrument verwendet wird. Die Zusammenstellung der übrigen Instrumente bleibt den Componisten überlassen.“ So hat es 1896 in der Ausschreibung des Kompositionswettbewerbes des Wiener Tonkünstlervereins geheißen, dessen Mitglied und Ehrenpräsident Johannes Brahms gewesen ist. Er war es auch, der sich intensiv um die Teilnahme verschiedener Komponisten jener Zeit bemüht und zu einem großen Maß an der Entscheidung der Preisträgerwerke mitgewirkt hat. Brahms liebte die Klarinette, und so zeigt sich sein großer Einfluss auch in den Einreichungen bzw. den Preisträgerwerken. Platz eins ging an Walter Rabl mit seinem Klarinettenquartett in Es-Dur, Platz drei an den damals weit etablierteren Alexander Zemlinsky für dessen Klarinettentrio in d-Moll.

Zwei äußerst spannende Werke, die wie geschaffen für die Besetzung auf dieser CD sind. Klarinettist Christoph Zimper, Geigerin Kristina Suklar, Cellist Florian Eggner und Pianist Peter Ovtcharov – sie sind allesamt Größen der Österreichischen Orchester- und Kammermusikszene. Die Intensität ihres gemeinsamen Spiels, ohne Rücksicht auf Verluste, die vielschichtigen Facetten im Klang, die das Harmonieren zwischen der Klarinette und den Streichinstrumenten Cello und Violine, mit dem dazugehörigen Klavier so besonders machen – hier kommen sie alle in ihrer reinsten Form ans Licht. Wie sich die Instrumente schon gleich zu Beginn von Rabls Quartett die musikalische Hand reichen, als ob mit einem Atemzug gespielt würde – großartig. Tolle Musik in einer noch besseren Aufnahme! (mg)