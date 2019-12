Home Lebenswege Alfredo Barsuglia.

Der aus Graz stammende Künstler erhielt 2019 den „Msgr. Otto Mauer Preis“ . Dieser würdigt einen „Künstler, der aktuelle Themen in einer unverwechselbaren Weise auf höchstem ästhetischem Niveau bearbeitet“, so die Begründung der Jury. Der in Wien lebende und arbeitende steirische Künstler Alfredo Barsuglia hat besonders dadurch überzeugt, dass er sich in seinem umfangreichen Werk seit Jahren mit künstlerisch und gesellschaftspolitisch höchst relevanten Fragestellungen aus Ökonomie, Ökologie, Umgang mit der Natur oder der Funktion von Kunst bzw. Kultur auseinandersetzt „und diese in eine unverkennbare Bildsprache umsetzt“. In den Lebenswegen spricht er über seinen Zugang und die Umsetzung von künstlerischer Darstellung. Eine Sendung von Stefan Hauser.