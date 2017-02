Home Rubato All you need is LOVE!?

Gabriela Benesch und Erich Furrer stehen am 13. Februar in der Komödie am Kai wieder mit ihrem Programm All you need is LOVE!? Herzlich Lachen über die Liebe auf der Bühne. Das Paar (auch im Leben) ist live zu Gast im Studio bei Marion Eigl. Freuen Sie sich auf amüsante Kostproben!