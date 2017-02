Home Startseite Alle Neune.

Die Wiener Symphoniker begeben sich gemeinsam mit ihrem Chefdirigenten Philippe Jordan auf eine ganz besondere musikalische Reise und erkunden den Kosmos der 9 Symphonien von Ludwig van Beethoven. Während die Besucherinnen und Besucher in Wien über Wochen auf die Vollendung des Zyklus warten müssen (Beginn ist am 25. Februar, das letzte Konzerte ist Ende Juni!), kommen Musikliebhaberinnen und -liebhaber in China das erste Mal überhaupt in den Genuss eines kompletten Beethoven Zyklus. Die Wiener Symphoniker und Philippe Jordan schreiben also auch Geschichte. Über dieses besondere Projekt hat Michael Gmasz mit dem Chefdirigenten geplaudert.