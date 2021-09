Home Advertorial Alle Wagner-Opern in drei Wochen!



Oper Leipzig_Walküre © Tom Schulze

Zum Abschluss der Saison und zum Abschied von Generalmusikdirektor und Intendant Prof. Ulf Schirmer wird die Oper Leipzig im Sommer 2022 alle 13 vollendeten Musikdramen aus dem Werk Richard Wagners präsentieren:

WAGNER 22 findet vom 20. Juni bis zum 14. Juli 2022 als zentrales Klassikfestival der Musikstadt Leipzig statt und führt die Wagneropern in chronologischer Reihenfolge auf – nur die vier Teile des »Ring«-Zyklus folgen direkt aufeinander.

Neben den bekannten Bühnenwerken von »Der fliegende Holländer« bis »Parsifal« stehen auch Richard Wagners Frühwerke auf dem Programm: »Die Feen«, »Das Liebesverbot« und »Rienzi«. Es spielt das Gewandhausorchester unter der Leitung von Ulf Schirmer und weiteren Dirigenten.

Das festliche und Spielplan sprengende Ausnahmeereignis WAGNER 22 ist ein besonderer Dank von Ulf Schirmer an Publikum und Stadt. Die Oper Leipzig möchte damit auch an den ehemaligen Operndirektor und Generalmusikdirektor Gustav Brecher erinnern, der als erster die Idee zu diesem musik-romantischen Gesamtkunstwerk hatte und der Oper in Leipzig durch Musikavantgarde der 1920er Jahre und mit neu kreiertem Ensemblegeist internationale Aufmerksamkeit und Anerkennung verschaffte.

Die Besetzung von WAGNER 22 setzt auf das bewährte und wagnererfahrene Ensemble der Oper Leipzig sowie auf mit dem Haus verbundene Gäste, die weltweit für ihre Wagnerinterpretationen bekannt sind.

WAGNER 22 wird von einem wissenschaftlich-künstlerischen Rahmenprogramm begleitet, das u.a. in Kooperation mit dem musikwissenschaftlichen Institut der Universität Leipzig entsteht.

Hauptsponsor von WAGNER 22 ist die Porsche Leipzig GmbH. Ihr kulturelles Engagement ermöglicht zusätzlich ein zweitägiges Public Viewing und Open-Air-Kulturfest auf dem Augustusplatz vor dem Opernhaus. Für die »Musikstadt :Leipzig« setzt WAGNER 22 einzigartige Akzente im jährlichen Reigen der Festtage, die an die großen Musikerinnen und Musiker der Stadt erinnern.

Erleben Sie alle 13 Werke und buchen Sie Ihr exklusives Reisepaket zu den bereits ausverkauften Opern von Richard Wagner, arrangiert von unserem Partner der Leipzig Tourismus und Marketing GmbH. Profitieren Sie von einem einmaligen radio klassik Stephansdom Treuebonus (gültig bis 1. Oktober) und erhalten Sie exklusiv 20% Ermäßigung bei einer Buchung unter dem Kennwort „radio klassik“ für den Ring-Zyklus und die Frühwerke 2022!

Sichern Sie sich das begrenzte Angebot für dieses weltweit einzigartige Event und

buchen Sie unter www.leipzig.travel/wagner, incoming@ltm-leipzig.de

oder 0049 341 7104 275.

Gewinnen Sie ein musikalisches Wochenende zum Auftakt der Festtage „Wagner22“! Termin: 20.06. – 22.06.2022 2 Übernachtungen im Doppelzimmer mit Frühstück im HYPERION Hotel Leipzig 2 x Tickets (PG III) für „ Die Feen“ am 20.06. um 17:00 Uhr in der Oper Leipzig 2 x Eintrittskarten für das Schumann Haus

Gewinnspiel auf www.leipzig.travel/wagner

Diesen Beitrag präsentiert Ihnen Die Deutsche Zentrale für Tourismus