Home Rubato Allegro und Adagio.

Im Frauenmonat März geht es um das, was Musikerinnen machen: um die Musik!

Musik, die die Geigerin und Bratschistin Eszter Haffner seit Jahrzehnten auf hohem Niveau betreibt: dafür winkt jetzt das Goldene Ehrenkreuz! Sie hat neue CDs mit Mozart und Zeitgenössischem, unterrichtet in Österreich und im Ausland. Und das alles während Corona.

Musik, die die virtuose Organistin Erzsebét Windhager- Geréd in der Lutherischen Stadtkirche zum Klingen bringt! Auf der erneuerten Orgel wurde die erste CD aufgenommen: Schumann, Liszt und Co erstrahlen im sanften Glanz. Eine Entdeckung mitten in Wien.

Zwei Frauen präsentieren Musik in Allegro und Adagio, mit vielen Zwischentönen 🙂

Hören Sie zu! Ihre Arabella Fenyves