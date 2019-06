Home Rubato Mit Fantasie!

„con fantasia“, so lautet das Motto des diesjährigen Festivals Allegro Vivo im niederösterreichischen Waldviertel. Ursula Magnes begrüßt dazu den Künstlerischen Leiter Vahid Khadem-Missagh und den Komponisten Christoph Ehrenfellner live im Rubato-Studio. An Christoph Ehrenfellner erging der Auftrag für die Eröffnung ein Konzert für Violine, Cello und Streichorchester zu komponieren. Was sonst noch in der Festival-Küche köchelt und was die Besucher der Konzerte sowie Teilnehmer der Kurse erwartet, erfahren Sie live in der Sendung. Ebenso Hintergrundinformationen zu möglichen neuen Spielstätten im Rahmen des Festivals zwischen 2. August und 15. September 2019.

(c) Allegro Vivo: junge Teilnehmerin 2018