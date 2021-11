Home Perspektiven Allein mit Idealen.

Die Social-Media-Welt, in der sich Menschen in digital optimierten Pixeln betrachten, macht etwas mit der Wahrnehmung des eigenen Selbst. Wenn sich jemand lieber durch einen Foto-Filter sieht und den Blick in das echte Spiegelbild nicht mehr erträgt, verschwimmen Realität und Wunschbild. Gefilterte Schönheitsideale setzen vor allem Jugendliche unter Druck. „Die Jugendlichen verpanzern sich“, so erklärt er Jugendforscher Bernhard Heinzlmaier.