Alles Clara! Zum und rund um den 200. Geburtstag von Clara Schumann am 13. September gibt es einen musikalischen Schwerpunkt, der ihre Kompositionen in den Mittelpunkt stellt. Eine Woche lang, von 9. bis 15. September erklingen ihr Klavierkonzert, ihr Klaviertrio gleich in drei gänzlich unterschiedlichen Aufnahmen, ihre Klavierwerke und Lieder. Mit der Clara Schumann-Epertin Ragna Schirmer, mit Jozef De Beenhouwer, der das in Noten verfügbare Gesamtwerk aufgenommen hat, mit der jungen britischen Painistin Isata Kanneh-Mason und vielen mehr.

Auch Franz Grillparzer war anno 1838 fasziniert vom Beethovenspiel der jungen Klaviervirtuosin. Im Gedicht Clara Wieck und Beethoven schließt er mit den Worten: „Der Schlüssel paßt. Der Deckel fliegt. Die Geister, / Sie steigen auf und senken dienend sich / Der anmutreichen, unschuldsvollen Herrin, / Die sie mit weißen Fingern, spielend, lenkt.“

Und die Heimatstadt Leipzig? Sie erblüht mit „Claras Bouquet“.

(c) Clara 19: Soll Leipzig zum Blühen bringen: Zahlreiche Partner präsentierten Mitte November „Claras Bouquet“