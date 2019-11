Home Rubato Alles von Beethoven Vol.1

Jetzt geht es so richtig los mit den Beethoven CD-Ausgaben. Nicht nur, dass sich reihenweise Orchester, Kammermusikensembles und Solisten mit seinem Werk auf CD beschäftigen, bringen in diesen Wochen auch schon verschiedene Labels komplette Beethoven Editionen auf den Markt. Michael Gmasz hat sich für das Mittwochsrubato den „Würfel“ von Naxos vorgenommen und hat darauf so manche Rarität bzw. Ersteinspielung gefunden.