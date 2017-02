Home Schwerpunkt Alles Donau, alles Walzer!

Der Wiener Männergesangsverein brachte am 15. Februar 1867 im Rahmen einer Liedertafel im Dianabad den ihm gewidmeten Walzer „An der schönen blauen Donau“ von Johann Strauß Sohn zur Uraufführung. Von Beginn an ein Erfolg, hat sich der Walzer bald zur geheimen Österreichischen Hymne entwickelt. Kein Ball, kein Neujahrskonzert, keine Tournee Österreichischer Orchester ohne ihn. Unsere Musikredaktion hat für den 150. Jahrestag der Uraufführung den Donauwalzertag auf radio klassik Stephansdom ausgerufen. Zwischen 6.00 Uhr früh und 20.00 Uhr abends gibt es stündlich eine Aufnahme des Donauwalzers zu hören. Vom Original mit dem Wiener Männergesangsverein, über die älteste Aufnahme, die wir in unserem Archiv finden konnten (George Szell, 1934), bis hin zu einigen Skurrilitäten von Spike Jones oder der Jodelkünstlerin Mary Schneider. So lässt sich die Frage in Josef Weyls Originaltext von 1867 „Wiener seid froh! – Oho, wie so?“ ganz einfach mit „Der Donauwalzertag ist do!“ beantworten.