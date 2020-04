Interpret: Dora Deliyska

Label: Challenge Classics

EAN: 608917284126

Die Pianistin Dora Deliyska gehört zu jener Gruppe von Musikerinnen und Musikern, die sich über ihre Programme sehr viele Gedanken machen. Waren es bei ihrem Projekt „B-A-C-H“ ausgewählte Werke von Johann Sebastian Bach, Frédéric Chopin und Dmitri Schostakowitsch in den Tonarten b, a, c, h so zieht sich nun der ¾ Takt als roter Faden durch ihr neues Album.

In Wien denkt man bei „Alles Walzer“ an den Beginn des allgemeinen Tanzes auf Ballveranstaltungen. Das Jungdamen und –herren Komitee macht den Platz frei für die Tanzwütigen oder all jene, die zumindest den ersten Tanz des Abends versprochen haben. Bei Dora Deliyska heißt es deswegen „Alles Walzer, einmal anders!“ Und so hat sie sich nicht nur mit den üblichen Walzerparaphrasen Strauß’scher Natur zufrieden gegeben, sondern den Dreiviertel Takt bei verschiedensten Komponisten des 19. und 20. Jahrhunderts gesucht. Fündig geworden ist sie dabei bei Franz Schubert und Liszt, bei Claude Debussy und Maurice Ravel, Béla Bartók und György Ligeti aber eben doch auch bei Josef und Johann Strauß, arrangiert von Adolf Schulz-Evler.

Bunt und abwechslungsreich wie das gewählte Programm sind auch die klanglichen Momente auf Dora Deliyskas neuer CD. Der VC 280er Bösendorfer präsentiert sich dabei unter ihren Fingern klar im Anschlag aber doch warm im Klang. Absolut reduziert eröffnet sie ihr Programm mit fünf Walzern von Franz Schubert, nur um danach bei Liszt gleich einmal „in die Vollen“ zu gehen. Auch stilistisch gelingt Dora Deliyska die Gratwanderung einer solchen Programmzusammenstellung, denn Walzer ist eben nicht gleich Walzer. Der Dreivierteltakt bei Strauss erfordert einen anderen Zugang als jener bei Ravel oder Ligeti. Alles Walzer also, aber eben doch einmal anders! (mg)