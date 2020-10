Interpret: Florian Boesch, Franui

Label: col legno

EAN: 9120031341956

Florian Boesch ist seit Jahren regelmäßiger Gast im Theater an der Wien. So regelmäßig, dass er in dieser Saison als artist in residence noch enger an das Haus gebunden wurde. Im Jänner steht dort gemeinsam mit Malcolm Martineau die Winterreise von Franz Schubert auf dem Programm und Liedern von Schubert aber auch Schumann, Brahms und anderen widmet sich Boesch auf seiner aktuellen CD mit der Musicbanda Franui.

„Alles wieder gut“ ist der Titel der neuen gemeinsamen CD von Florian Boesch und der Musicbanda Franui. In Zeiten wie diesen vielleicht eher eine Wunschvorstellung oder ein Traum, aber an irgendetwas muss man sich ja auch festhalten können.

Wenn einleitend gesagt wurde, dass sich auf dieser CD Lieder von Schubert, Schumann, Brahms und auch anderen, wie Mahler und Beethoven, finden, so muss ich sagen, das stimmt nur zum Teil. Denn von den Originalwerken ist meist nur die Melodielinie geblieben, das musikalische Begleitwerk wurde von Markus Kraler und Andreas Schett, beide Mitglieder von Franui, neu angelegt.

Herausgekommen ist eine CD, die eine komplett neue Sicht- und Hörweise auf teils Altbekanntes zulässt. Das Heidenröslein nach Schubert, Die zwei blauen Augen oder Ging heut morgen übers Feld von Mahler oder die Stille und Wehmut von Robert Schumann – Florian Boesch genießt alle Freiheiten des Liedsängers, die ihm hier wohl noch mehr zustehen als in strenger Klavierbegleitung. Franui wiederum bringen immer wieder originelle und überraschende Wendungen, was auch der instrumententechnisch sehr bunten Besetzung des Ensembles geschuldet ist. Die gestopfte Trompete, das Hackbrett und das Alt-Saxophon bei Schuberts Tod und das Mädchen, beklemmend und zuckersüß zugleich. Was auch immer uns in den nächsten Tagen und Wochen erwartet, diese CD einlegen und daran denken, es wird „Alles wieder gut“. (mg)