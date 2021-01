Der Name Alois Mühlbacher weckt sofort Erinnerungen: ein blonder Bub, der scheinbar mühelos die schwierigsten Koloraturen meistert. Ein St. Florianer Sängerknabe, der an der Wiener Staatsoper und bei Christmas in Vienna auftrat, Arien der Königin der Nacht oder der Zerbinetta sang und selbst Franz Welser-Möst verblüffte. Mittlerweile ist Alois Mühlbacher Mitte Zwanzig und studiert an der MUK bei Uta Schwabe. Jüngst erschien sein Debüt-Album als Countertenor – mit Pergolesis Stabat mater und Vivaldis Nisi Dominus unter Franz Farnberger. Mit Marion Eigl hat der Sänger über die Qualitäten einer guten Lehrerpersönlichkeit, die Angst vorm Stimmbruch, die Freiheit beim Singen und Sprünge vom Zehnmeterturm gesprochen.

(c) Alexander Eder