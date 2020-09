Home Perspektiven Als die Russen in die Bucklige Welt kamen

Als Historiker recherchierte Johann Hagenhofer in der Buckligen Welt zu den Themen Krieg, Verfolgung, Flucht und Vetreibung. Dabei waren ihm vor allem die persönlichen Geschichten der älteren Bevölkerung wichtig, die die Besatzungszeit selbst noch erlebt hatten. So zeichnete er auch die Erinnerungen von Leopoldine Nöhrer vom Zottlhof in Wiesmath auf. Die Photographie zeigt die kleine Leopoldine (links im Bild, @Maria Schnabel) mit ihrer Familie, die ein schreckliches Schicksal ereilte. Dennoch plädiert Hagenhofer dafür, das Bild des „Russen als Besatzer“ differenziert zu betrachten.