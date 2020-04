Home Aktuell Als Wiens Herz brannte.

Vor 75 Jahren stand der

Stephansdom in Flammen.

Über 800 Jahre lang hatte der Stephansdom allen Widrigkeiten getrotzt, hatte Feuersbrünste überstanden, Türkenbelagerungen und Franzosenkriege. Bis die letzten Wochen des Zweiten Weltkrieges anbrachen. Es war der 11. April 1945, als der Stephansdom in Flammen aufging. Plünderer hatten in der Wiener Innenstadt Feuer gelegt, die auch auf die Kathedrale übergriffen. Die SS hatte die Wiener Feuerwehr aus der Innenstadt abgezogen, Löschfahrzeuge waren Mangelware. Freiwillige versuchten mit Kübeln den Dom zu löschen. Doch ohne Erfolg. Nordturm, Dach, Orgel – die Flammen suchten sich ihren Weg durch das gotische Wahrzeichen.

Am 12. April 1945 erreichte das Feuer auch den Glockenstuhl der Pummerin, der größten Glocke des Stephansdoms und mit 22 Tonnen der schwersten Glocke Österreichs. Es war 14.30 Uhr, als die Pummerin mitsamt dem Glockenstuhl in die Tiefe sauste und am Boden zerschellte.

Augenzeugen erinnern sich an die Flammen, die aus den Orgelpfeifen hochfuhren – und die Orgelpfeifen leise zu tönen brachten: „Es war, als wenn der Dom weinte“. Und doch – zu den fassungslosen Betrachtern der Zerstörung gesellte sich laut Presseberichten ein Mann in ausgebeulten Hosen und mit abgeschabtem Hut, der so nebenbei bemerkte: „Na, wir werden ihn halt wieder aufbauen müssen.“ Es handelte sich um Kardinal Theodor Innitzer. Nur wenige Wochen danach, am 15. Mai 1945, ließ der Wiener Erzbischof an die Gläubigen seiner Diözese verlautbaren:

„Unsere Kathedrale, den Stephansdom, wieder in seiner ursprünglichen Schönheit erstehen zu helfen, ist eine Herzenssache aller Katholiken, eine Ehrenpflicht aller!“

Kardinal Innitzers Appell sollte in den folgenden sieben Jahren Wirklichkeit werden.

Wir widmen unserem Stephansdom als Erinnerung

an seine Wiederauferstehung einen Sendeschwerpunkt.