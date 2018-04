Home Auktionsradio Alte Meister mit Böhnenkönig…

Das vergangene Jahr war eines der erfolgreichsten in der Geschichte des Wiener Aktionshauses Dorotheum. Heuer stehen in den großen Aprilauktionen besonders im Bereich der Alten Meister mit über 400 Gemälden so viele Exponate wie schon lange nicht zur Versteigerung.

Der Experte für Alte Meister des Dorotheums, Alexander Strasoldo, ist zu Gast bei Chefredakteur Christoph Wellner und erklärt unter anderem Pieter Brueghels Bohnenkönig.

Besichtigungen im Dorotheum sind ab Samstag, 14. April 2018 möglich.

Das nächste Auktionsradio zum Thema „19. Jahrhundert“ mit Dimitra Reimüller gibt es bereits am kommende Woche: Sonntag, 22. April 2018, 13.05 Uhr (DaCapo am Montag, 23. April 2018, 19.00 Uhr)