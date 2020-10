Home Rubato Amarcord meets Melina.

Man kennt sie aus dem Film, man kennt sie aus der Musik, und man kennt sie aus der Politik: die griechische Schauspielerin und Sängerin Melina Mercouri wäre am 18. Oktober 100 Jahre alt geworden. Ihre berühmtesten Melodien wurden am Abend des 19. Oktobers im Radiokulturhaus in einer Hommage zum Leben erweckt- und ich hatte die Ehre, über ein aufregendes und im wahrsten Sinne des Wortes weltbewegendes Leben zu sprechen. Hören Sie Melina Mercouri sowie Ausschnitte aus dem Abend mit der Sängerin Elpiniki Zervou und dem Ensemble Retro unter der Leitung von Anastasios Strikos.

Apropos Filmmusik: das Ensemble Amarcord Wien– getauft in Anlehnung an den Fellini Film- präsentiert auf dem aktuellen Album eine nicht weniger starke Mischung. Beethoven trifft auf den Wiener Songschreiber Markus Davy sowie den Komponisten Georg Breinschmid, angelsächsische Geigenwendungen mischen sich mit Valse Musette, Lebensfreude trifft auf Galgenhumor. Geiger und Komponist Sebastian Gürtler philosophiert mit mir über Musik und Corona.

Hören Sie zu!! Ihre Arabella Fenyves

Zur AMARCORD WIEN Website

Zur Melina Mercouri Foundation Website