Interpret: Amarcord Wien

Label: Orlando Records

EAN: 9120040732332

Keinen neuen Fernseher oder Stereoanlage, keinen eigenen Tourbus oder andere Gebrauchsgüter – nein, eine neue CD schenkt sich das Ensemble Amarcord Wien zum 20. Geburtstag. Kurz vor dem zweiten Lockdown noch im Konzert präsentiert und diesmal unsere CD der Woche.

Ich kann mich gut an die Entstehung von Amarcord Wien vor 20 Jahren erinnern. Wow, ein tolles Tango-Ensemble in interessanter Besetzung mit Violine, Cello, Kontrabass und Akkordeon, hat es allgemein geheißen. Haben die vier Herrn Sebastian Gürtler, Michael Williams, Gerhard Muthspiel und Tommaso Huber ihre erste CD und ihr erstes Programm doch der Musik von Astor Piazzolla gewidmet. Dass Amarcord Wien weit mehr als ein „tolles Tango-Ensemble“ ist, hat die Gruppe dann mit der großartigen Eigenfassung der Bilder einer Ausstellung von Mussorgsky, einer Platte mit Werken von Satie, der vielfach besprochenen und hochgelobten Mahler CD mit Elisabeth Kulman und zuletzt mit Bon Voyage, einer musikalischen Reise rund um die Welt, bewiesen.

Die Neue ist in vielen Belangen ziemlich spartanisch ausgefallen. Kein Beiheft, keine First Listener Notes ja nicht einmal ein richtiger Titel ist ihnen eingefallen, die CD heißt wie die Gruppe Amarcord Wien. Ganz und gar nicht spartanisch ist hingegen die Musik, die zu einem großen Teil vom Pianisten und Komponisten Marcus Davy stammt. Dessen Leidenschaft für Filmmusik ist unüberhörbar, sein Faible für skurrilen Humor à la Monty Python im Kleinen Wiener Requiem for Till Davy zu erkennen. Kollege Georg Breinschmid hat zwei kurze „Weanarische“ Instrumentalwerke beigesteuert und auch Geiger Sebastian Gürtler hat, angeregt durch den Jahresregenten Ludwig van Beethoven, zu Feder und Papier gegriffen. Herausgekommen ist ein abwechslungsreiches Album, ganz im Stil des Ensembles Amarcord, dem sie, bei all den verschiedenen Programmen, doch immer treu geblieben sind. Originelle Arrangements, technische Raffinesse und vor allem viel Spielwitz. (mg)