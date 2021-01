Amici e Rivali.

Interpret: Lawrence Brownlee, Michael Spyres, I Virtuosi Italiani, Corrado Rovaris

Label: Erato

EAN: 190295269470

Tenor ist nicht gleich Tenor, wie nicht nur eingefleischte Opernliebhaberinnen und -liebhaber wissen. Mal strahlt die Stimme in der Höhe, mal mischt sich Baritonales in das Timbre hinein. Gioacchino Rossini wusste die verschiedenen Stimmcharakteristika „seiner Tenöre“, vor allem in Neapel, bestens einzusetzen. Sowohl in Freundschaft als auch in Rivalität. Auf unserer CD der Woche, die Michael Gmasz wieder genauer beleuchtet, ist das auf eindrucksvolle Art und Weise nachzuhören.

In der Opernwelt des 19. Jahrhunderts wurde der einzelne Startenor zum romantischen Helden. Die Rollen der Rivalen, Wegbegleiter, väterlichen Freunde etc. entfielen meist auf den Bariton oder einen Bass. Anders bei Gioacchino Rossini, vor allem in den Werken der späten 1810er Jahre für Neapel. Und wie so oft waren es bestimmte Sänger, denen diese Überfülle an starken Tenorpartien zugedacht und zugeschrieben waren – namentlich Andrea Nozzari und Giovanni David, der eine eher baritonal gefärbt, mit kraftvoller tiefer Lage, der Zweite berühmt für seine brillante hohe Lage und seine Geläufigkeit. Otello, La donna del lago, Ricciardo e Zoraide u.a. – ins Heute übertragen ideale Partien für Michael Spyres und Lawrence Brownlee.

Brownlee, der hohe, kraftvolle Strahletenor schlüpft in die Rollen des Grafen Almaviva, des Ricciardo, Uberto di Snowdon, Rodrigo u.a. während der stimmlich eher dünkler gefärbte Michael Spyres die Freunde und Rivalen Figaro, Agorante, Otello, Rinaldo etc. singt. Zwei Tenöre mit unterschiedlichen Stimmfarben, beide auf der Qualitätshöhe ihrer Karrieren. Ein Hochgenuss, den beiden solistisch, im Duett oder im Ensemble ergänzt durch die Sopranistin Tara Erraught und den weiteren Tenor Xabier Anduaga, zuzuhören. Dramatische Rache- und Kampfszenen treffen hier auf lyrisch Versöhnliches, bestens unterstützt von den Virtuosi Italiani unter Corrado Rovaris. (mg)